Ginnastica, Lodadio in finale agli anelli

Ai Mondiali in Giappone nella finale in programma tra poco ci sarà anche l'atleta dell'As Gin

Sembrava essere sfumato il sogno di una medaglia ai Mondiali in Giappone per Marco Lodadio e invece tutto si è riacceso all’improvviso. A Kitakyushu il ginnasta dell’As Gin e della Nazionale italiana ha ricevuto la notizia a poche ore dall’evento. Lodadio era finito infatti nono nelle qualificazioni, come successo pochi mesi fa alle Olimpiadi di Tokyo, ma stavolta uno dei partecipanti alla finale il cinese Zhang Boheng ha rinunciato favorendo proprio l’atleta locale. La finale si disputerà tra poco tra le 11 e le 12.