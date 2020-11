Ginnastica, l’As Gin vuole un weekend da leoni

E’ arrivato il momento tanto atteso per la squadra femminile dell’As Gin. Le ragazze guidate da Camilla Ugolini e Marco Massara saranno impegnate da domani al PalaVesuvio di Napoli per la Final Six del campionato di serie A1. In realtà la gara sarà una Final Five visto che il Centro Sport Bollate ha rinunciato a causa di alcune positività al Covid-19 all’interno del proprio gruppo. Nuovo format per questa fase finale di serie A1 con le 5 squadre inserite in due gironi. Alla finalissima si qualificheranno le vincenti dei due gironi e la migliore seconda, 3 squadre che poi si daranno battaglia per i primi 3 posti. Per l’As Gin tutto comincerà domani con il girone di ferro in cui sfideranno le campionesse d’Italia in carica, e favoritissime per la vittoria anche quest’anno, del Brixia Brescia e l’Artistica Trieste. Obiettivo per le civitavecchiesi sarà fare il miglior punteggio possibile per centrale la finale di domenica, che sarà in diretta alle ore 16 sul canale Nove. Ogni squadra schiererà due atleti su ogni attrezzo che si sfideranno in veri e propri scontri diretti: quello che otterrà il punteggio più elevato otterrà 3 punti, il secondo porterà a casa 2 punti, il terzo si dovrà accontentare di 1 punto. Questi punti verranno sommati tra loro per definire la classifica generale, sia in semifinale che in finale.