Ginnastica, l’As Gin torna a gareggiare nella terza tappa di A1

Dopo 8 mesi di stop forzato a causa del Coronavirus torna la serie A1 per l’As Gin. Domani, dalle 14.30, è in programma a Napoli la terza e ultima tappa prima della Final Six, che sarà l’obiettivo di entrambe le squadre della società di Pierluigi Miranda. Per quanto riguarda le ragazze guidate dai coach Ugolini e Massara, l’obiettivo sarà cercare di mantenere la splendida seconda posizione ottenuta dopo le prime due tappe. Partirà dalla quinta posizione invece la squadra maschile guidata da Rocchini e Pampinella. Mantenersi nelle prime sei posizioni è l’obiettivo, non così semplice visto che mancherà la punta di diamante Marco Lodadio. Le gare saranno trasmesse lunedì 19 ottobre quando, a partire dalle ore 19.00, sarà disponibile una differita sulla piattaforma streaming Dazn.