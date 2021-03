Ginnastica, l’As Gin riparte di slancio

L’As Gin riparte da dove aveva finito. Nerlla prima tappa dei campionati di serie A1 impresa delle ragazze allenate da Camilla Ugolini e Marco Massara che ad Ancona hanno conquistato l’argento. Per le civitavecchiesi una gara dura ma soddisfacente in cui sono finite dietro alla solita quasi imbattibile Brixia, campione in carina, ma davanti alle temibili ragazze del Giglio Montevarchi. Undicesimo posto invece per i ragazzi guidati da Rocchini e Pampinella con tante attenuanti. In questa stagione infatti la squadra maschile ha dato in prestito molti dei migliori atleti e sta facendo crescere i ragazzi del vivaio, tanto che erano la squadra più giovane in pedana con tanti classe 2004-2005 e senza Lodadio infortunato.