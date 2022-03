Buona anche la seconda per l’As Gin che non smette di stupire. Nella seconda tappa dei campionati di serie A1 di Torino la formazione femminile guidata da Camilla Ugolini e Marco Massara (foto Simone Ferraro) ha ottenuto un altro splendido argento, bissando quello della prima tappa. L’As Gin ha chiuso al secondo posto con il punteggio di 152.450, dietro all’inarrivabile Brixia e davanti a Trieste. Protagonista ancora una volta la giovanissima Manila Esposito che ha dimostrato tutte le sue qualità trascinando sul podio le compagne di squadra July Marano, Naomi Pazon, Giulia Cotroneo e Alessia Ceccarelli, quest’ultima che ha subito un infortunio, che hanno comunque offerto buone prove. In campo maschile ha vinto la Pro Patria Bustese tra le cui fila c’è anche il campione Marco Lodadio. Appuntamento quindi alla terza tappa in programma il 23 aprile a Napoli.