Ginnastica, l’As Gin lancia il progetto “Let’s Move”

Si chiama “Let’s Move” ed è l’ultima progettualità messa in campo dalla “GINNASTICA CIVITAVECCHIA” SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA A.R.L. in collaborazione e con il finanziamento della FONDAZIONE CA.RI.CIV. che verrà presentata alla Città di Civitavecchia lunedì alle ore 11.00 presso la sala “GURRADO” DELLA FONDAZIONE CA.RI.CIV.

“A dire il vero -ultimo- ma solo in ordine temporale” sono queste le parole del presidente Miranda, accompagnato in questo progetto dalla socia Erica Pignatelli, tecnico specializzato in “allenamento delle attività adattate” che seguirà il progetto in ogni suo dettaglio. La società sportiva conosciuta a Civitavecchia soprattutto per le prestazioni agonistiche degli atleti ed atlete dell’Accademia federale di ginnastica artistica e per le gesta del grande Marco Lodadio, ha sempre avuto un occhio attento allo sport rivolto al sociale. Gli anziani, i diversamente abili, la vicinanza alle associazioni del territorio che si occupano di ragazzi in difficoltà sono sempre stati tra gli obiettivi rilevanti della società e dei suoi soci. LET’S MOVE nello specifico non è altro che L’EVOLUZIONE di un progetto giunto ormai alla DECIMA EDIZIONE che mette al centro l’attività motoria rivolta agli over 60 guidandoli, grazie all’apporto di tecnici specializzati, al movimento, alla socializzazione e alla corretta alimentazione. Il COVID ha purtroppo ridotto la capacità motoria degli over 60 e la ginnastica Civitavecchia ha da subito supportato i suoi atleti con videochiamate, con lezioni al parco e poi accogliendoli in palestra appena le condizioni pandemiche lo hanno permesso. Il progetto si svolgerà grazie al CONTRIBUTO DELLA FONDAZIONE CA.RI.CIV.

“Il nostro obiettivo sarà proprio quello di RIMETTERE IN MOVIMENTO I NOSTRI ATLETI OVER 60 e questo ci è risultato più semplice grazie al contributo e la vicinanza della Fondazione CA.RI.CIV. che ci ha sempre dimostrato il suo supporto” così intende chiarire il presidente Miranda e specifica che “Tutto questo verrà effettuato coinvolgendo personale altamente qualificato, risorsa che la nostra società può vantarsi in ogni campo” “noi siamo davvero convinti che una vita attiva e una corretta nutrizione ad ogni età aiuta tutti i soggetti ad avere notevoli benefici psico-fisici, ancora di più nella fascia d’età che riguarda gli OVER 60”.

La finalità del progetto è proprio quella di RENDERE ATTIVI i nostri atleti over 60 per prevenire alcune patologie psico-fisiche legate all’età e l’idea di redigere uno studio che sarà utilizzato per migliorare la loro condizione sanitaria sarà la vera innovazione di questo progetto. lo studio redatto sarà utilizzato solo ad uso interno, ma non si esclude un coinvolgimento delle istituzioni cittadine per estendere questo studio anche in collaborazione con la ASL ROMA 4.