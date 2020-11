Una giornata dalle mille emozioni conclusa con la gioia finale. L’As Gin è vice campione d’Italia. Un argento che sa di oro per la squadra femminile della società del presidente Pierluigi Miranda che ha chiuso ieri al secondo posto la Final Six del campionato di serie A1, disputata al PalaVesuvio di Napoli. La squadra guidata da Camilla Ugolini e Marco Massara ha ottenuto il massimo possibile nella finalissima a 3 squadre di ieri, ottenendo 7 secondi e un terzo posto con 15 punti finali. A vincere è stata l’imbattibile Brixia Brescia, al suo settimo scudetto di fila, ma le civitavecchiesi hanno avuto la meglio sul Giglio Montevarchi. Per l’As Gin in pedana sono andate Manila Esposito, Chiara Vincenzi, Alessia Ceccarelli, Giulia Cotroneo e Giulia Bencini. In un periodo come quello che stiamo vivendo, in piena pandemia e con un avversario come la Brixia, vincere l’argento nel massimo campionato di ginnastica artistica si può catalogare tra le imprese da ricordare.