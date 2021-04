Ginnastica, l’As Gin conosce i suoi avversari

Sono stati sorteggiati i raggruppamenti per quanto riguarda le semifinali della Final Six di serie A1. Un sorteggio che si può definire benevolo per la squadra femminile dell’As Gin che nel suo girone se la vedrà con il Giglio Montevarchi, formazione che ha chiuso al quarto posto la regular season e San Benedetto del Tronto, che è entrata alla Final Six come sesta. Evitata la Brixia, ma si sapeva già visto che le bresciane, prime in graduatoria, e le civitavecchiesi, seconde, erano teste di serie e anche la Juventus Nova Melzo che nell’ultima tappa era arrivata davanti al team guidato da Camilla Ugolini e Marco Massara. La Final Six è in programma il 15 e 16 maggio al PalaVesuvio di Napoli. Si qualificheranno alla finalissima le prime di ogni girone e la migliore seconda.