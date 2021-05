Ginnastica, l’As Gin centra la finalissima

Tutto come da copione per l’As Gin. La squadra civitavecchiese guidata da Camilla Ugolini e Marco Massara non ha battuto ciglio nella semifinale della Final Six di Napoli vincendo nettamente il proprio mini girone a 3 squadre. As Gin che è finita davanti a Giglio Montevarchi e World Sporting Academy con 20 punti speciali, 5 in più della seconda, e il totale di 102.500. Per il team locale esercizi ottimi con l’unica pecca alla trave dove ha faticato conquistando 3 punti. Questo pomeriggio è in programma la finalissima a 3 che oltre alle civitavecchiesi vedrà impegnate la favoritissima Brixia Brescia e il Centro Sport Bollate. Per l’As Gin l’obiettivo sarà bissare il secondo posto e l’argento conquistato nella stagione passata. Diretta della finale dalle 16.40 su Youtube FGI e dalle 18.15 su Canale NOVE, in simulcast su Eurosport 2 (canale 210 di Sky, disponibile anche su Dazn).