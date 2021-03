Nuovo appuntamento per l’AS Gin del presidente Pierluigi Miranda che oggi e domani sarà impegnata nella palestra della Mens Sana di Siena per la seconda tappa del campionato di A1 di Ginnastica Artistica. Per le ragazze allenate da Camilla Ugolini l’obiettivo è di ripetere il secondo posto ottenuto nel primo appuntamento andato in scena ad Ancona o anche fare meglio. La notizia dell’ultima ora è infatti il forfait del Brixia Brescia, a causa di alcune positività al Covid-19 all’interno del gruppo. Le ragazze bresciane per fortuna non hanno problemi di salute. Per le civitavecchiesi quindi aumentano le possibilità di poter centrare il primo posto. Per i ragazzi del tecnico Tommaso Pampinella, che anche in questa gara non potranno contare su Marco Lodadio, la gara in Toscana dovrà servire per cercare di ottenere punti preziosi per mantenere la presenza in A1 dopo che nella prima gara sono arrivati undicesimi.