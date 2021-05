Per il secondo anno consecutivo l’As Gin conclude al secondo posto il campionato di serie A1. Nella finale della Final Six, che si è disputata questo pomeriggio al PalaVesuvio di Napoli, le ragazze allenate da Camilla Ugolini e Marco Massara hanno conquistato un’altra splendida medaglia d’argento. Le civitavecchiesi del club del presidente Pierluigi Miranda sono finite al secondo posto dietro la solita Brixia Brescia che però stavolta ha faticato più del previsto per vincere il suo 19esimo Scudetto. L’As Gin ha infatti chiuso con 25 punti speciali, 4 in meno delle campionesse, e 154.600 come punteggio complessivo. Protagoniste della grande gara per il team civitavecchiese soprattutto Chiara Vincenzi e Manila Esposito ma degne di nota anche Giulia Bencini, Giulia Cotroneo, Alicia De Pirro e Alessia Ceccarelli. L’As Gin può festeggiare un argento che sa di oro e la sensazione è che il gap dalla Brixia si sta assottigliando sempre di più e pensare al primo posto non è più così irreale.