E’ iniziato nel migliore dei modi il Mondiale di Rotterdam per l’Italia di ginnastica artistica. Le azzurre capitanate da Manila Esposito e che hanno in squadra anche July Marano dell’As Gin si sono piazzate in quarta posizione nel turno preliminare, dietro solo a Stati Uniti, Cina e WG2 (Russia) con il punteggio di 162.430. Domani a partire dalle 19.30 le Fate proveranno a conquistare una medaglia nel team event, con annesso pass per le Olimpiadi di Los Angeles 2028 che si guadagnerà chi salirà sul podio. Non è tutto perchè Esposito ha raggiunto la finale anche alla trave e domenica, dalle 14, proverà a tornare a casa con un’altra medaglia importantissima al collo.