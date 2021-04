Ginnastica, As Gin: terzo posto per la femminile, retrocede la maschile

La terza tappa di serie A1 ha dato dei verdetti contrastanti, come da previsione, per l’As Gin. A Napoli buona prestazione e ancora un podio per la squadra femminile guidata da Camilla Ugolini e Marco Massara che ha chiuso terza dietro Brixia e Juventus Nova Melzo. Tre podi in tre gare per la prima volta nella storia e Final Six raggiunta da seconde della classe. A far da contraltare c’è però la piccola delusione della squadra maschile guidata da Gigi Rocchini e Tommaso Pampinella. Piccola perchè con il 12esimo e ultimo posto con cui hanno chiuso ieri la retrocessione in A2 è ufficiale ma non imprevista. La società civitavecchiese infatti ha dato ampio spazio a tanti giovanissimi mandando invece in prestito gli altri elementi della rosa e aveva messo in preventivo la retrocessione.