Ginnastica, As Gin: sei in finale

Grande prestazione e finalissima raggiunta. E’ stato un sabato splendido per l’As Gin impegnata nel mini girone di semifinale di serie A1 al PalaVesuvio di Napoli. Le ragazze guidate da Camilla Ugolini e Marco Massara hanno dato vita ad una super prestazione riuscendo a finire al secondo posto il proprio girone, dietro all’insuperabile Brixia Brescia ma davanti all’Artistica Trieste, e passare il turno come migliore seconda. Punteggio alto per le ginnaste locali che chiudono con 15 punti conquistati e un totale di 102,550. Domani, dalle ore 16 in diretta sul canale Nove, le civitavecchiesi si giocheranno i 3 posti del podio contro Brixia e la Ginnica Giglio.