Ginnastica, As Gin: provaci ancora

Ultima tappa della regular season di serie A1 per l’As Gin. La squadra civitavecchiese sarà impegnata domani pomeriggio, dalle 14.30, a Napoli. Come sempre in pedana scenderanno sia le femmine che i maschi anche se con obiettivi diversi. La squadra femminile guidata da Camilla Ugolini e Marco Massara cercherà di ottenere un altro grande risultato, dopo il primo posto della seconda tappa, e guadagnarsi la Final Six in programma il 16 maggio. La squadra maschile dei tecnici Gigi Rocchini e Tommaso Pampinella proverà invece a conquistare una difficile salvezza.