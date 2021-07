Mattinata di premiazioni per l’As Gin. La formazione locale è stata ricevuta all’aula Calamatta del Comune con l’amministrazione che ha voluto omaggiare la squadra di ginnastica artistica per le ottime prestazioni dell’ultima stagione. Presenti alla premiazione il Sindaco Ernesto Tedesco, la presidente del consiglio comunale Emanuela Mari, la fiduciaria Coni Stefania Di Iorio, gli allenatori Gigi Rocchini, Camilla Ugolini e Marco Massara oltre a diversi atleti e atlete tra cui Manila Esposito e Marco Lodadio. La prima ha ricevuto i complimenti per le quattro medaglie conquistate di recente in Belgio mentre il secondo ha parlato dell’appuntamento della vita che lo attende a breve: le Olimpiadi di Tokyo.