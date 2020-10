Un secondo posto che permetterà di disputare la final six il prossimo 22 novembre e sognare lo scudetto. E’ stato un ritorno alle gare dal sapore meraviglioso quello della squadra femminile dell’As Gin. Nell’ultima tappa di serie A1, disputata a circa 8 mesi dalla precedente causa coronavirus, a Napoli le ragazze guidate da Camilla Ugolini e Marco Massara hanno conquistato uno splendido argento grazie al secondo posto in questa tappa, con il punteggio di 153.450, che permette di arrivare terze nella classifica generale e mantenere vivo il sogno scudetto. Delusione invece, ma con la consapevolezza di aver mantenuto la categoria, per la squadra maschile. I ragazzi guidati da Gigi Rocchini e Tommaso Pampinella hanno chiuso decimi a Napoli e in classifica generale si sono piazzati ottavi quindi fuori dalla final six. Una prestazione non ottimale che si spiega soprattutto con l’assenza di Marco Lodadio ma anche con la difficoltà di tornare a gareggiare dopo tanti mesi di stop forzato.