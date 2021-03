Ginnastica, As Gin: che vittoria!

Storico primo posto per le ragazze della società civitavecchiese nella seconda tappa di A1. Nulla da fare invece per la formazione maschile che ha chiuso all'ultimo posto

Una vittoria sudata ma meritatissima. La squadra femminile dell’As Gin ha ottenuto il primo posto nella seconda tappa di serie A1 disputata questo pomeriggio al PalaEstra di Siena. Un successo che conferma il grande valore delle ragazze guidate da Camilla Ugolini e Marco Massara che hanno sfruttato anche l’assenza, per Covid, del Brixia Brescia. Successo importante e storico per il team civitavecchiese del presidente Pierluigi Miranda che ha concluso con il punteggio di 153.950 punti mettendo dietro Giglio Montevarchi (151.550) e Juventus Nova Melzo (150.250).

Diversa invece la situazione per i maschi guidati da Gigi Rocchini e Tommaso Pampinelli che hanno chiuso all’undicesimo e ultimo posto. La strada per la salvezza si fa in salita, decisiva sarà la terza tappa in programma il 10 aprile a Napoli.