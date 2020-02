Ginnastica, As Gin ad Ancona per rilanciarsi

Per l’As Gin c’è subito la possibilità di rifarsi. La prima tappa dei campionati di serie A1 ha lasciato un pò di amaro in bocca e allora la società civitavecchiese proverà a risalire la china già da domani quando ad Ancona ci sarà la seconda prova, sia per la squadra femminile che per quella maschile, con l’inizio fissato per le 14.30. Partirà dal sesto posto di Firenze la squadra femminile guidata da Camilla Ugolini e Marco Massara, frutto anche di un pò di sfortuna. Domani l’obiettivo è cercare se possibile di scalare posizioni anche se il sesto posto consentirebbe di entrare nei playoff. La squadra maschile di Gigi Rocchini e Tommaso Pampinella viene invece dal nono posto e quindi dovrà per forza di cose dar vita ad una grande prestazione e provare a rilanciarsi in chiave Final Six. Le buone notizie arrivano da Marco Lodadio che domani sarà regolarmente in pedana dopo aver saltato la prima tappa. Quello di domani sarà il secondo dei 3 appuntamenti di regular season, il prossimo sarà il 14 marzo a Napoli, prima della Final Six di Milano.