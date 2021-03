Ginnastica, As Gin ad Ancona per la prima tappa di serie A1

Prenderanno il via domani pomeriggio i campionati di serie A1 a cui parteciperà anche l’As Gin. Al PalaRossini di Ancona è in programma la prima tappa del massimo campionato italiano a squadre. Il team civitavecchiese come sempre avrà in pedana sia la squadra femminile che quella maschile anche se gli obiettivi saranno diversi. Le ragazze guidate da Camilla Ugolini e Marco Massara puntano a far bene e se possibile replicare lo splendido secondo posto conquistato nella passata stagione. Obiettivo tutto da verificare invece per i ragazzi guidati da Gigi Rocchini e Tommaso Pampinella che ha deciso di mandare in prestito ad altre squadre molti dei suoi migliori atleti per far crescere i più giovani.