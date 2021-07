Ginnastica, As Gin a Napoli per i campionati Italiani

Ci saranno anche alcuni atleti dell’As Gin al PalaVesuvio di Napoli dove domani e domenica si disputeranno i campionati Italiani Assoluti. Il più atteso in gara sarà Marco Lodadio, in quella che rappresenterà l’ultima fermata prima delle Olimpiadi di Tokyo. Ad una settimana dalla partenza per il Giappone Lodadio sarà impegnato negli anelli nella prova generale per capire se riuscirà ad arrivare al top della forma all’appuntamento più importante della sua carriera. A Napoli, in campo maschile, ci sarà anche Andrea Russo, iscritto all’All Around, mentre tra le ragazze molto attesa sarà la prova di Manila Esposito che vuole confermare gli ottimi risultati raggiunti in Belgio due settimane fa. Non solo senior però perchè saranno diversi i giovani dell’As Gin che gareggeranno domani e domenica: Fiaschetti, Delicato, Gubbiotti e Boccanera tra le ragazze, Giubile e Santandrea in campo maschile.