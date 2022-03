Ginnastica, As Gin a caccia di conferme

Le ragazze allenate da Camilla Ugolini e Marco Massara domani saranno di scena a Torino per la seconda prova del campionato di serie A1

Obiettivo riconfermarsi al vertice per l’As Gin. Le ragazze allenate da Camilla Ugolini e Marco Massara domani saranno di scena a Torino per la seconda prova del campionato di serie A1 di ginnastica artistica. Dopo aver ottenuto uno splendido argento nella prima tappa, domani in pedana il capitano Giulia Cotroneo, Manila Esposito, July Marano, Alessia Ceccarelli e Sofia Delicato, che sostituirà Nimoe Fiaschetti, proveranno a bissare la grande prova offerta qualche settimana fa e dare una ulteriore gioia al movimento civitavecchiese.