Ginnastica artistica, al Ferrero Medici va in scena il Campionato Provinciale

Domenica prossima dalle ore 8, presso l’Impianto sportivo “Ferrero Medici”, si terranno le gare valide per il II campionato provinciale di ginnastica artistica di 2° e 3° categoria ed elite dell’Unione Sportiva delle ACLI di Roma e provincia. Saranno oltre 190 gli atleti in gara dai 6 ai 25 anni divisi in 3 categorie e diverse fasce d’età a partire dai “pulcini” (i bambini nati entro il 2013) fino ai ragazzi del liceo e dell’università. Ben 9 le società sportive di Roma e provincia presenti: ASD AURELIO SG, D.B.S., GYMNASIA ACROGYM, MTF 200, ORAZI E CURIAZI, PURAVIDA, SPORT INSIEME ROMA 2000, SZ TEAM, VILLAGE FIT e 1 da Viterbo la DRAGO D’ORO GYM che si è aggregata al campionato. Ogni categoria premierà i vincitori alla fine del proprio turno. Tutti gli atleti si cimenteranno con il corpo libero, il trampolino e il volteggio. I ragazzi delle categorie seconda e terza, inoltre, si sfideranno sulle parallele, per cui verrà stilata una classifica aggiuntiva a quella totale. I risultati di domenica si sommeranno a quelli delle prossime gare previste per il prossimo 3 maggio 2020 sempre a Civitavecchia. Gli atleti della seconda e terza categoria parteciperanno nei mesi successivi alle gare nazionali a Torino di cui è ancora da determinarsi la data.

“Ormai la ginnastica artistica – spiega LUCA SERANGELI, presidente dell’US ACLI Roma – fa parte della grande famiglia sportiva US ACLI Roma e i numeri ci danno ragione: 10 società sportive e oltre 190 atleti hanno scelto il nostro campionato per mettersi alla prova e per mettere in pratica i frutti di lunghi e duri allenamenti. Un momento di crescita per uno sport < > il territorio di Roma e per la sua provincia”.

“Siamo arrivati alla seconda edizione del campionato US ACLI di ginnastica artistica – CARLOTTA FERRI, responsabile tecnica provinciale – registrando una sempre maggiore partecipazione non solo di società di Roma e provincia, ma anche da altre provincie come quella di Viterbo. Un segnale importante che dice che il nostro campionato sta diventando un punto di riferimento per gli atleti e gli appassionati della ginnastica artistica”.