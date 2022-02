Ginnastica, al via la nuova stagione dell’As Gin

Prende il via domani ad Ancona, con la prima tappa di serie A1, la nuova avventura della formazione femminile dell’As Gin. Le ragazze allenate da Camilla Ugolini e Marco Massara ripartiranno con l’obiettivo primario di rimanere in categoria ma anche la voglia di ripetere le splendide affermazioni offerte nella passata stagione, quando è arrivato uno strepitoso secondo posto finale. La squadra civitavecchiese è composta dalla capitana Giulia Cotroneo, Manila Esposito, Naomi Pazon, Alessia Ceccarelli, July Marano e Nimoe Fiaschetti. Come lo scorso anno sono in programma tre appuntamenti e le migliori sei classificate al termine della regular season staccheranno il biglietto per la Final Six che assegnerà gli scudetti.