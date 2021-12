Ginnastica, al Ferrero Medici la prima edizione di “Giochiamo Insieme”

Il meeting di ginnastica artistica inclusiva è realizzato dalla Ginnastica Civitavecchia e dall'Aps Il Timone in collaborazione con Special Olympics Lazio

Oggi presso il palazzetto “FERRERO MEDICI” la Ginnastica Civitavecchia e l’Aps Il Timone realizzeranno in collaborazione con SPECIAL OLYMPICS LAZIO la prima edizione di “GIOCHIAMO INSIEME”, un meeting di ginnastica artistica inclusiva. Sarà l’occasione per presentare le attività che Special Olympics Lazio ha intrapreso sul territorio “ETRURIA MERIDIONALE”. Sarà un momento di giochi aperti ai bambini delle scuole dell’infanzia che hanno aderito al progetto Young athletes e alle ragazze della ginnastica Civitavecchia che insieme alle ragazze del timone stanno portando avanti il progetto “Unified” di ginnastica artistica inclusiva. A fare da contorno all’organizzazione messa in atto dalla Ginnastica Civitavecchia e dai volontari di special olympics Lazio ci saranno i ragazzi del liceo sportivo e degli altri indirizzi di studi dell’IIS ” G.MARCONI”.