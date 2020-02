Una grande, grandissima As Gin torna in alto ai campionati di serie A1. Nella seconda tappa di Ancona sia le ragazze che i ragazzi hanno dato una grande prova di forza salendo sul podio. La squadra femminile diretta da Camilla Ugolini e Marco Massara si è piazzata al secondo posto con il risultato di 156.050, dopo il sesto della prima tappa di Firenze. Chiara Vincenzi, Giulia Cotroneo, Giulia Bencini, Manila Esposito e Alicia De Pirro hanno dimostrato il loro valore con una prova di altissimo livello che in classifica generale le porta al terzo posto con un punteggio totale di 46 e con 10 punti da gestire per centrare la final six a cui accederanno le prime 6.

Ottime prestazioni anche per la squadra maschile guidata da Gigi Rocchini e Tommaso Pampinella che ha concluso al terzo posto con il risultato di 236.050, dopo il nono di Firenze. Gianmaria Tosti, Andrea Russo, Marco Lodadio, strepitoso agli anelli dove l’As Gin ha superato nettamente tutti, Alessandro Corrado e Alessio Palozzi hanno dato vita ad una grande prova, con unico neo alla sbarra, che li porta in classifica generale al quinto posto insieme alla Pro Pratria Bustese con un punteggio totale di 38 e un vantaggio di due punti da amministrare per raggiungere la final six.