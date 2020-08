Giannini: “Sgombero senzatetto inutile esibizionismo di Tedesco e Grasso”

“Ieri, in perfetto stile salviniano, è andata in onda la spettacolarizzazione del disagio. Come avvoltoi pronti a calare sulle vittime prescelte dalla giungla, Sindaco e Vice Sindaco si sono fatti filmare mentre disponevano lo sgombero dalle panchine di due senzatetto, pubblicando il video subito dopo sui social. Ritengo l’esempio della giungla sia calzante, perché spesso e volentieri la nostra società presenta le stesse dinamiche, esiliando ai margini le persone che non ce la fanno. Il decoro urbano non può essere presentato come giustificativo, come viatico per procedere a un odioso esibizionismo mediatico, in cui appare chiaro anche allo spettatore più disattento che il decoro urbano sia l’ultima cosa ad interessare. Piuttosto il selfie o il video, come i nostri giorni tristemente insegnano, diventano l’obiettivo di una politica eticamente povera e di infimo profilo, un profilo reso ancora più basso quando gli autori sono le due cariche più importanti e rappresentative della nostra città. Mentre le nostre strade sono costantemente sporche, mentre la criminalità organizzata porta sul nostro litorale imponenti partite di droga, di cui i giovani figli di Civitavecchia sono ormai vittime predestinate, Ernesto Tedesco e Massimiliano Grasso rincorrono il fenomeno da video di turno, per dimostrare bullescamente ordine e disciplina a Civitavecchia. Sia chiaro, non intendo mettere in dubbio la necessità di una soluzione rispetto ai bivacchi. E’ il metodo utilizzato a essere umanamente inaccettabile. C’era bisogno di invocare polizia locale e Questura per due senzatetto? Perché non l’esercito e i caschi blu? C’era bisogno di farsi filmare per l’eroica impresa e subito dopo pubblicarla per darla in pasto ai fan? Ritengo di no. Bastava far lavorare polizia locale e servizi sociali, con il rispetto e la solerzia che questi casi suggeriscono, mentre Sindaco e Vice Sindaco si occupano di altro, di cose molto più importanti per la nostra città”. Lo dichiara Stefano Giannini,

Segretario PD Civitavecchia.