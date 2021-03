Giannini: “Nuova maggioranza in Regione un fatto positivo”

“Sto seguendo con molto rispetto ed interesse la fase di costruzione programmatica, e di alleanza, tra la maggioranza di centro sinistra alla Regione Lazio e il Movimento 5 Stelle.

Comprendo le reazioni, così diverse ed eterogenee, suscitate da questa scelta, considerando la storia politica ed amministrativa della Regione e dei Territori che ci ha condotto sino a questo momento. Valuto questa nuova maggioranza regionale come un fatto positivo e lo dico proprio in virtù del pensiero critico espresso da quanti, nel Movimento 5 Stelle, hanno difficoltà ad accettare questo nuovo contesto. Non entro nel merito delle criticità rappresentate a sostegno della tesi di contrarietà, perché quale che sia la verità sulle cause di dissidio politico, ritengo ancora più importanti ed utili, per le nostre comunità ed i nostri territori, le occasioni che questo evento porta con se. Alcuni, a torto o ragione, ritengono che la Regione non abbia dato ascolto al Movimento su tanti temi, dalla sanità, passando per i rifiuti, fino ad un tema oggi più centrale che mai: la questione energetica unita a quella ambientale. Ebbene quale migliore occasione per farsi ascoltare, potrebbe presentarsi, se non quella di decidere direttamente dall’interno del sistema?