Gianni Moscherini positivo al covid, ricoverato in un Ospedale a Roma

E’ risultato positivo al covid Gianni Moscherini, consigliere comunale di Tarquinia, ex sindaco di Civitavecchia e presidente dell’Autorità Portuale. E’ stato portato in una struttura ospedaliera romana nella giornata di ieri a seguito del peggioramento delle sue condizioni. Anche il suo autista nei giorni scorsi è stato ricoverato per lo stesso problema, ma ora sembra fuori pericolo dopo essere stato in terapia intensiva. Moscherini per il momento sarebbe ricoverato in un reparto di terapia sub intensiva.