Giammusso su Fiumaretta: “Opera virtuosa. L’outlet avrebbe distrutto il commercio”

“Quattro anni dopo, la stagione dei rimpianti non è ancora finita per Antonio Cozzolino. L’ex sindaco del Movimento 5 stelle ha detto che lui l’operazione Fiumaretta-Italcementi non l’avrebbe fatta. Adesso capiamo come mai nei suoi cinque anni non si è mossa paglia… quanto meno però non è andato avanti neanche il suo progetto di distruggere il commercio cittadino realizzando un Outlet a Fiumaretta. Apprendiamo invece solo adesso dalle sue parole che anche Italcementi doveva finire nel fondo immobiliare: e come mai ne dà notizia solo ora? Ma come, la “amministrazione della trasparenza” lo teneva nascosto? E perché?

Fortunatamente però le chiacchiere stanno a zero: mentre loro contavano di dar via Fiumaretta vendendo il commercio cittadino per 700mila euro (e poi risolvere non si sa come il nodo di Italcementi), noi abbiamo messo in piedi un’operazione virtuosa da decine di milioni di euro, che porterà giovamento al Comune, al Porto e alla Città. È una vittoria che si deve alla lungimiranza e alla costanza del nostro Sindaco Ernesto Tedesco e all’attenzione del Ministro Salvini. E se a qualcuno non piace, può sempre tornare a dormire”. Così il consigliere metropolitano Antonio Giammusso.