Giammusso nuovo responsabile per la logistica e la portualità della Lega

Antonio Giammusso, consigliere comunale e coordinatore locale della Lega Civitavecchia è stato nominato nuovo responsabile per la Logistica e la Portualità, ovviamente in quota Carroccio. La ratifica dell’incarico è stata firmata dal responsabile della segreteria politica della Provincia di Roma, zona nord, Luca Quintavalle. Per ciò che riguarda la delega del Comune invece, almeno per il momento, il settore che fu di competenza dell’ex vice sindaco Massimiliano Grasso, resta in quota al primo cittadino Ernesto Tedesco.