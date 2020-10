Giammusso: “Lega Civitavecchia apre le porte alla nuova sede”

È operativa la sede della Lega in Via Unione 16. A darne notizia è il coordinatore comunale, Antonio Giammusso. “Apriamo le nostre porte ad un luogo dove fare buona politica nell’interesse della gente, secondo la ferma volontà del partito che ho il piacere di rappresentare. La sede sarà aperta a tutti i cittadini i lunedì, mercoledì e venerdì dalle 17 alle 19.30. Sarà un centro d’ascolto dove tutti i cittadini potranno incontrare e confrontarsi con i nostri dirigenti e militanti, con i consiglieri, gli assessori, i delegati ed anche il Sindaco. Un punto in cui daremo voce a tutte le persone che ci verranno a trovare”, conclude Giammusso.