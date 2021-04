Giammusso: “La sinergia Comune-Porto continua con la Variante Oasi Frasca”

“Il nostro Assessore all’Urbanistica Leonardo Roscioni proprio in questi giorni ha portato all’attenzione degli organi consiliari un’importante Delibera, ovvero la Variante Urbanistica al Piano Regolatore Generale riguardante la Riqualificazione della pineta la Frasca, ed il recupero dei siti archeologici Cappelletto-Columnia-Torre Bertalda. Si ricorderà infatti che in relazione a questa opera di compensazione, l’Autorità di Sistema Portuale quale Ente attuatore ha predisposto il progetto di riqualificazione della pineta della Frasca con il recupero naturalistico dell’area costiera e dei siti archeologici presenti; il progetto ha ottenuto il Nulla Osta dall’Area Vas della Regione Lazio, e sono stati acquisiti dall’AdSP i pareri dei vari Enti, tra cui il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e la Direzione Capitale Naturale, Parchi e Aree Protette della Regione Lazio a seguito dell’istituzione del Monumento Naturale La Frasca. Ora, poiché il progetto presentato dall’AdSP di per sé non sarebbe conforme alle previsioni del nostro P.R.G. del 1968 in quanto prevede una diversa utilizzazione di parte dell’attuale zona “agricola” a “servizi pubblici e agricola speciale”, l’assessorato all’Urbanistica ha predisposto questa Variante, prevedendo il cambio di destinazione urbanistica dell’area interessata dall’intervento, in conformità al progetto. Ciò ne consentirà l’attuazione, in modo tale che quest’area così cara ai civitavecchiesi venga finalmente valorizzata sia in senso naturalistico (con tutela e protezione per la Pineta e spazi appositi riservati ai parcheggi) che per i preziosi resti archeologici, che saranno resi visibili e accessibili, con idonee indicazioni illustrative. La successiva procedura espropriativa rimarrà ovviamente di competenza dell’Autorità di Sistema Portuale. Confidiamo in questo modo di dare piena e concreta attuazione al concetto di “Monumento Naturale” della Frasca, in un modo che coniughi il rispetto dell’ambiente e la tutela dei resti storici con la migliore fruibilità del sito per i cittadini e i turisti (che non solo sarà mantenuta, ma migliorata). Un plauso quindi all’Assessore Roscioni ed agli uffici dell’Urbanistica per aver portato a termine questo provvedimento, che attendiamo di poter approvare prima in Commissione e poi in Consiglio Comunale”, lo dichiara il consigliere comunale della Lega Antonio Giammusso.