Giammusso e Frascarelli: sfida all’ultimo voto per la Città Metropolitana

In attesa delle votazioni, è partita la “campagna elettorale” in house per decidere quali saranno i rappresentanti locali che andranno a rappresentare i Comuni della provincia all’Area Metropolitana. A Civitavecchia l’ultimo fu il pentastellato Matteo Manunta, eletto all’epoca dell’amministrazione 5 stelle. Fu l’unico candidato, ora invece ce ne sono già due. Entrambi nell’universo del centrodestra, anche se a Civitavecchia uno sta in maggioranza e l’altro all’opposizione. Parliamo del leghista Antonio Giammusso, coordinatore locale del Carroccio, e il meloniano Giancarlo Frascarelli, ex forzista, recentemente passato in Fratelli d’Italia. I consiglieri della Città Metropolitana vengono eletti con i voti dei consiglieri comunali.