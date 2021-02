Ghiaccio e raffiche di vento, domenica di super lavoro per i VVF

Giornata caratterizzata dalle basse temperature, per questo motivo gli interventi dei Vigili del fuoco di Civitavecchia sono aumentati di gran numero. Oltre al ghiaccio anche le raffiche di vento che sferzavano sul litorale hanno dato un bel da fare agli uomini della Bonifazi. La giornata è iniziata con un incendio a piazzetta Santa Maria. I Vigili del fuoco hanno areato il locale invaso dal fumo che minacciava lo stabile in indirizzo e con l’ausilio dell’Enel hanno ripristinato le condizioni di sicurezza. Probabilmente a causa del vento e alla bassa temperatura, in via Buonarroti i Vvf si sono portati alla scuola Cialdi, dove su segnalazione di alcuni passanti i Vigili del fuoco sono intervenuti per rimuovere le parti di intonaco sulla facciata che minacciavano di cadere.