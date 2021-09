Ghazal è la prima bambina afghana nata in Italia dopo la fuga da Kabul. La visita dell’assessore D’Amato

“Benvenuta Ghazal e un grande augurio alla sua mamma e al papà. Sono stato nel pomeriggio in visita per un saluto e sia la bambina che la madre stanno bene. La mamma ha voluto ringraziare per l’amore con cui è stata accolta e accudita dai nostri operatori. Il padre e i nonni sono a Kabul e l’augurio è che presto la famiglia possa tornare a riunirsi. La settimana scorsa insieme al presidente Zingaretti facemmo visita ai cittadini afghani che abbiamo accolto in occasione delle vaccinazioni e ho avuto modo di apprezzare la loro dignità e gratitudine. Le nostre operatrici e i nostri operatori sanitari hanno dimostrato tutta la loro professionalità e umanità. Grazie a tutta la magnifica equipe del San Filippo Neri”. Lo dichiara l’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato che nel pomeriggio ha fatto visita alla donna afghana che ha partorito ieri all’ospedale San Filippo Neri di Roma.

Sono stati riscontrati 34 casi positivi nel territorio della Asl Roma 4

I positivi. 1 Anguillara

2 Bracciano

1 Campagnano

1 Castelnuovo

8 Cerveteri

2 Civitella

1 Formello

6 Ladispoli

2 Mazzano

3 Riano

2 Rignano

1 Santa Marinella

1 Tolfa

3 Trevignano

Sono guarite 24 persone

I guariti. 2 Anguillara

1 Bracciano

1 Campagnano

2 Cerveteri

4 Civitavecchia

2 Formello

4 Ladispoli

1 Manziana

2 Mazzano

2 Riano

2 Sacrofano

I test. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 257 tamponi rapidi e 84 tamponi molecolari.

Lo schema. Si riporta qui di seguito il totale complessivo per Comuni: ( si riportano solo i comuni del territorio che hanno attualmente casi positivi)

Allumiere : 5

Anguillara : 36

Bracciano: 23

Campagnano : 11

Capena: 9

Castelnuovo : 15

Cerveteri: 104

Civitavecchia: 51

Civitella : 3

Fiano: 29

Formello: 29

Ladispoli : 118

Magliano : 1

Manziana : 6

Mazzano: 3

Morlupo: 9

Riano: 14

Rignano: 9

Sacrofano : 7

Sant’Oreste : 3

Santa Marinella: 38

Tolfa: 7

Torrita: 2

Trevignano : 13

Sono da aggiungere positivi comunicati da laboratori esterni nei seguenti comuni :

Anguillara, Bracciano, Campagnano, Civitavecchia, Manziana, Mazzano, Sacrofano.

sono da sottrarre positivi spostati in altri domicili dai seguenti comuni:

Castelnuovo, Cerveteri, Civitella, Rignano.

Si fa presente che il totale dei comuni non è conteggiato unicamente facendo la somma o sottrazione dei dati riportati nella prima parte del comunicato (positivi e guariti delle ultime 24 h) ma soggetto a numerose variabili (dati rilevati dal contact tracing, dati comunicati dai Mmg, dati comunicati dalle farmacie, dati comunicati dagli ospedali esterni al territorio aziendale etc)