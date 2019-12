Gazzetta Sports Awards, trionfa il Settebello di Del Lungo

Altro giorno, altro successo per Marco Del Lungo. Stavolta non individuale ma di squadra visto che il portierone civitavecchiese, insieme al suo Settebello, ha ricevuto il premio come miglior squadra del 2019 ai Gazzetta Sports Awards, i premi annuali dati dalla Gazzetta dello Sport grazie ai voti dei lettori. Non è riuscito invece a vincere Marco Lodadio nella sua categoria, quella per la miglior performance dell’anno, premio andato al tennista Sinner. Una piccolissima delusione che nulla toglie al 2019 strepitoso dell’atleta dell’As Gin che reciterà un ruolo da protagonista alle prossime Olimpiadi di Tokyo 2020. Doverosa la vittoria del team allenato da Alessandro Campagna che ha centrato per la quarta volta il titolo mondiale della pallanuoto a Gwangju. Battute la Juventus di calcio, la Reyer Venezia di basket, la Lube Civitanova e la Igor Gorgonzola Novara di pallavolo, l’Italia femminile di calcio e la Benetton Treviso di rugby. L’ennesimo trionfo per la Nazionale azzurra e per Marco Del Lungo con ancora negli occhi dal bagno di folla che gli ha tributato il PalaGalli nella gara di World League contro la Georgia.

