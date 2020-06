Domani è in programma l'iniziativa

“Dalle finestre delle nostre case abbiamo cantato, urlato e aspettato per mesi. Ora è tempo di usarle per far sventolare la nostra bandiera e mostrare tutto il nostro orgoglio. Il 27 Giugno coloriamo Civitavecchia d’arcobaleno”. Lo dichiara l’Associazione gayfriendly Civitavecchia, del Presidente Manolo Peris.