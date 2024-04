Gara deserta per il Summer Festival, storia di un flop annunciato

Oramai non ci sono più dubbi. La gara per l’affidamento degli spettacoli estivi alla Marina è andata deserta. Un buco nell’acqua clamoroso, se si considera quanto l’amministrazione aveva puntato su questa iniziativa, in primis l’assessore al turismo e alla cultura Simona Galizia. L’allungamento della durata della gestione a tre anni doveva attirare più proponenti possibili e invece c’è stato il fuggi fuggi.

Ma perché? Tra i non partecipanti illustri l’ex direttore artistico del Summer Festival, Giordano Tricamo, che a quanto pare aveva mandato un avviso ai naviganti su alcune criticità profonde presenti nella struttura del bando. Tra le disposizioni più ostative, quella del budget da 70 mila euro (iva inclusa), troppo poco per tenere alto il livello del cartellone come pretendeva il bando.

Poi la difficoltà, o forse sarebbe meglio dire l’impossibilità, di ingaggiare artisti a 2/3 anni di distanza, non tenendo conto dei valori di mercato che nello spettacolo cambiano da una settimana all’altra. L’esempio di Geolier la fa da padrone, un cantante arrivato lo scorso anno sul palco della Marina ad un certo costo, oggi dopo l’exploit di Sanremo varrebbe il quadruplo. Ora non resta che sperare in una soluzione tampone, un affidamento diretto last minute, magari della prossima giunta comunale. Che avrà non poche incombenze da risolvere in pochi giorni.