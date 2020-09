Galizia “riapre” il Traiano: “La stagione teatrale non è in discussione”

"Nei prossimi giorni e già fissato un incontro con la stessa Atcl per definire cartellone e modalità operative in modo da scongiurare i rischi legati alle limitazioni per l’emergenza”. Lo dichiara Simona Galizia, Assessore alla Cultura

“La stagione teatrale del Traiano non è in discussione. Sono evidenti le difficoltà legate al Covid, ma l’amministrazione le sta affrontando con Atcl per garantire il regolare svolgimento degli spettacoli, ovviamente nell’ambito delle norme vigenti e delle eventuali ulteriori disposizioni future che dovessero provenire dal Governo. Nei prossimi giorni e già fissato un incontro con la stessa Atcl per definire cartellone e modalità operative in modo da scongiurare i rischi legati alle limitazioni per l’emergenza”. Lo dichiara Simona Galizia, Assessore alla Cultura.