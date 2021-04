Futuro TVN, i comitati a confronto con l’assessore alla transizione ecologica Roberta Lombardi

Giovedì 15 aprile è avvenuto il primo confronto con l’amministrazione regionale richiesto da numerosi comitati e associazioni di Civitavecchia per disegnare un nuovo futuro per la città. L’assessora alla Transizione Ecologica della Regione Lazio, Roberta Lombardi, si è intrattenuta per più di due ore con Dario Menditto e Riccardo Petrarolo, in presenza, e con altri rappresentanti dei Comitati, da remoto, e con i tecnici che hanno ideato le proposte innovative per la città, Angelo Moreno, Franco Padella e Alex Sorokin. Quasi due ore per ascoltare la domanda che viene dal territorio in vista della prossima fuoriuscita

dal carbone della centrale di Torre Valdaliga Nord. “È da noi stato ribadito più volte che Civitavecchia e comprensorio sono pronti ad abbandonare l’inquinamento dei combustibili fossili attraverso progetti di comunità energetica, ad emissione zero, in grado di dare risposte in termini ambientali, socio-sanitari e occupazionali. Durante l’incontro è stata espressa la tesi che Civitavecchia intende essere città protagonista della “giusta”

transizione ecologica; i tecnici hanno avuto modo di illustrare la proposta di “Porto Bene Comune” e della sua alimentazione energetica a partire dall’off shore eolico, previsto al largo della costa civitavecchiese. Questo progetto segnerebbe una svolta storica per l’economia cittadina e farebbe di Civitavecchia e del suo porto, in quanto industria collocata all’ interno della città stessa, un’avanguardia nel paese e in Europa. L’assessora ha ascoltato con attenzione, ponendo domande e manifestando interesse nel corso della

discussione che si è conclusa con la promessa di un prossimo incontro e con il suo personale impegno alla revisione del Piano Energetico Regionale affinché sia allineato alle indicazioni europee. Non c’è transizione ecologica senza transizione energetica. Non c’è transizione energetica senza Civitavecchia libera da nuovi impianti di energia da fonti fossili”.

FIRMATO:

Comitato SOLE

Forum Ambientalista

Il Paese che Vorrei

Voce a Chi Lavora

Luci Spente

Il Centro del Buongusto

Rete delle Associazioni

Collettivo No al Fossile

Bio Ambiente Tarquinia

Asd. Nessuno Escluso

Piazza048

Fridays for Future Civitavecchia

Commercio Unito Civitavecchia

#mirifiuto