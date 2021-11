Futuro NC, il gruppo Pagliarini ottiene la maggioranza in assemblea

Si è svolta questa mattina l’assemblea per la costituzione del nuovo consiglio direttivo della Nc. In una situazione alquanto tesa, ad ricordare il tentativo (non andato a buon fine) di sfiduciare l’ex presidente Marco Pagliarini, con quell’assemblea che è stata dichiarata sostanzialmente illegittima nell’arbitrato, si è deciso a chi spetterà il nuovo comando della società. L’ha spuntata il gruppo che faceva capo allo stesso coach, il quale ha preso 16 voti ma ha rinunciato alla carica. Uguale somma di preferenze è toccata a Pastorelli, 13 a Tombolelli e 11 a Urbani. Secondo l’ex vice presidente Simone Feoli comunque anche l’assemblea di oggi sarebbe illegittima, in questo senso non si escludono nuovi colpi di scena.

“Fare il presidente non era tra i miei programmi – afferma Tombolelli – ma ho accettato per il bene della pallanuoto e di questa società gloriosa. Sarà un percorso molto duro e difficile”.