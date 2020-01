Futuro Enel, fra riconversione a gas e manutenzioni al sito

E’ una fase particolarmente intensa per l’Enel e la centrale di Torre Nord. Il Ministero dell’ambiente ha decretato la Via, Valutazione di impatto ambientale, il 7 gennaio. Fra sessanta giorni si aprirà la conferenza dei servizi con l’attesa presa di posizione del sindaco Ernesto Tedesco che porterà il parere di contrarietà alla riconversione a gas espresso dal consiglio comunale. Da capire se in questo percorso così delicato la politica sarà in grado di varare un piano alternativo, che permetta al territorio di uscire, almeno parzialmente, da una servitù storica. Intanto tiene ancora banco il caso legato alla sicurezza del sito di TVN dopo gli episodi resi pubblici da partiti e sindacati nei giorni scorsi. Un’urgenza di intervento da questo punto di vista è stata ribadita anche durante la commissione lavoro che si è tenuta un paio di giorni fa al Pincio.

