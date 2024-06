Tra le novità di questa nuova maggioranza che sta per insediarsi a Palazzo del Pincio c’è sicuramente quella di Flavio Fustaino, neo consigliere comunale del Movimento 5 stelle che ad appena 22 anni occuperà una poltrona in aula Pucci. Agente della Polizia locale a Santa Marinella, Fustaino è il quarto tra gli eletti nella lista pentastellata, dopo Lucia Aprea, Alessandra Lecis e Dario Menditto. Non è però il più giovane consigliere comunale in assoluto che si è insediato al Pincio. Per pochi mesi infatti il record lo mantiene Matteo Manunta, che dieci anni fa e sempre in quota 5 stelle venne eletto a 21 anni, oltre ad essere poi eletto anche come consigliere della Città Metropolitana.