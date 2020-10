Furto durante l’allenamento del Ladispoli, rubati gli effetti personali dei giocatori e staff tecnico

L'uomo, ripreso dalle telecamere di sicurezza, in pochi minuti è riuscito ad entrare nello spogliatoio e rubare portafogli, cellulari ed orologi degli atleti e dei membri dello staff tecnico per poi dileguarsi velocemente

Brutta disavventura per i giocatori della prima squadra del Ladispoli. Durante l’allenamento di ieri infatti un ladro è riuscito ieri pomeriggio ed entrare negli spogliatoi dei giocatori all’Angelo Sale e rubare portafogli, cellulari ed orologi degli atleti e dei membri dello staff tecnico per poi riuscire ad uscire indisturbata e far perdere le proprie tracce.

Il comunicato della società. “Il Ladispoli Calcio dichiara che nella giornata odierna è stata oggetto di un furto all’interno degli spogliatoi dedicati alla prima squadra. Durante la seduta di allenamenti di oggi, intorno alle 15:30 un ladro e’ riuscito ad entrare nella struttura portando con se diversi oggetti dei calciatori rossoblu. Soltanto il caso ha consentito a questo ignobile personaggio di dileguarsi a piedi senza essere visto. Subito dopo essersi accorti di quanto accaduto i dirigenti tirrenici hanno chiamato le forze dell’ordine alle quali sono state consegnate le immagini dell’impianto di video sorveglianza. Dalle immagini in questione si evince che il ladro non indossava indumenti riconducibili alla nostra società. Le forza dell’ordine stanno indagando sull’accaduto e la speranza è che presto questo deplorevole personaggio possa essere consegnato nelle mani della giustizia”.