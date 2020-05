Furto al Pincio, rubati i documenti sul bilancio: “Strano sia sparita solo quella cartella”

E’ stata forzata la porta dell’ufficio della presidenza del consiglio comunale di Civitavecchia. Qualcuno è entrato nella stanza e ha portato via la cartella con i pareri sul bilancio di previsione. Il Comune ha sporto denuncia. “E’ un fatto davvero strano – afferma il presidente del consiglio comunale Emanuela Mari – soprattutto l’aver portato via quei documenti. So che è stata aperta un’indagine, speriamo venga fatta luce sull’accaduto”. “Esprimiamo la solidarietà e la vicinanza assoluta del partito e della lista alla presidente del Consiglio comunale Emanuela Mari. L’effrazione avvenuta alle sue stanze nella sede comunale rappresenta un attacco non più semplicemente politico, ma un’azione criminosa e violenta. Essendo stata sporta regolare denuncia, confidiamo che i responsabili vengano presto individuati e che ne debbano rispondere”, lo dichiarano invece Forza Italia Civitavecchia e Lista Tedesco.