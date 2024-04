Furti nei supermercati, tre arresti: refurtiva recuperata da mille euro

I tre sono stati individuati quali autori di svariati borseggi commessi all’interno di un supermercato in viale Europa

Nell’ambito dei servizi preposti dai Carabinieri della Compagnia di Civitavecchia mirati a reprimere il fenomeno dei reati predatori, i Carabinieri della Stazione di Ladispoli hanno arrestato tre cittadini stranieri gravemente indiziati del reato di furto con destrezza continuato.

I tre sono stati individuati quali autori di svariati borseggi commessi all’interno di un supermercato in viale Europa. I Carabinieri sono riusciti anche a recuperare tutta la refurtiva recuperata, consistente in svariati portafogli con all’interno circa 1.000 euro in contanti, poi riconsegnata agli aventi diritto.

Analoghi servizi continueranno anche nei prossimi giorni, al fine di fornire una risposta sempre più proattiva alla necessità di sicurezza prospettata dalla popolazione, alla quale si segnala l’importanza fondamentale di segnalare ogni movimento sospetto di mezzi o persone, nonché di denunciare ogni episodio accaduto.