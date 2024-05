Un incidente le cui dinamiche sono ancora in corso di accertamento è avvenuto questa mattina, verso le 11,30. Sull’A12 al chilometro 27, un furgone ha impattato violentemente contro un bus di turisti spagnoli. Sul posto i Vigili del fuoco di Cerveteri, con la squadra 26A, che hanno faticato non poco per estrarre il conducente del furgone dalle lamiere. Poi lo stesso è stato affidato al personale sanitario del 118 che lo ha trasportato in codice rosso all’Aurelia Hospital. Illesi gli occupanti del bus turistico. Sul posto anche la Polizia stradale e il personale di società Autostrade.