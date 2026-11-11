Furgone si ribalta sull’ A12, conducente trasportato al Gemelli in codice rosso

Grave incidente stradale nel pomeriggio sull’autostrada A12, al chilometro 39 in direzione Roma, dove un furgone, per cause ancora in fase di accertamento, ha perso il controllo, ribaltandosi e terminando la propria corsa sul lato della carreggiata.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Civitavecchia. Gli uomini della squadra Bonifazi, insieme all’equipaggio della 17A, hanno immediatamente avviato le operazioni di soccorso per estrarre l’occupante del mezzo, rimasto incastrato tra le lamiere del veicolo. Le operazioni si sono rivelate particolarmente delicate, ma i soccorritori sono riusciti a liberare il ferito, affidandolo successivamente alle cure del personale sanitario del 118. Considerate le condizioni dell’uomo, giudicate particolarmente gravi, è stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso. Il ferito, classificato in codice rosso, è stato quindi trasferito al Policlinico Gemelli di Roma per ricevere le cure necessarie.

Sul luogo dell’incidente è intervenuta anche la Polizia Stradale, impegnata nei rilievi per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro e nella gestione della viabilità. Restano da chiarire le cause che hanno portato il conducente a perdere il controllo del furgone.