Fuoriuscita di monossido di carbonio in via Pardi, due ragazzi in ospedale

Delicato intervento dei Vigili del fuoco nella nottata di ieri. Verso mezzanotte e mezza si è registrata una fuoriuscita di monossido di carbonio in via Pietro Pardi. I sanitari del 118 hanno soccorso due ragazzi residenti in un appartamento, trasferiti all’ospedale San Paolo di Civitavecchia. I VVF hanno scandagliato lo stabile confermando la fuoriuscita della sostanza aggressiva, individuata all’interno delle tubature dell’acqua dedicate al riscaldamento. Chiuso il contatore del gas. Sul posto anche la Polizia di Stato. I ragazzi saranno probabilmente trasportati al Gemelli di Roma per delle sedute in camera iperbarica. Il 118 ha controllato tutti gli occupanti dello stabile, ma non ci sono stati ulteriori intossicati.